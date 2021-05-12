У Червонограді відкрили оновлене приймальне відділення лікарні в рамках "Великого будівництва"

Він також зазначив, що проект реалізовано за програмою президента "Велике будівництво".

"Упродовж року тут проходять лікування до 16 тисяч пацієнтів. Загалом у районі мешкає понад 346 тисяч жителів. Тому вкрай важливо було привести до ладу приміщення для надання невідкладної допомоги", - написав Козицький.

За його словами, у приймальному відділенні провели оздоблювальні роботи, вентиляцію, під’єднали електроенергію, замінили каналізаційну мережу, систему водопостачання, покрівлю та завершили фасадні роботи. Поруч з Червоноградською лікарнею спорудили естакаду для автомобілів та збудували адміністративний корпус.

Також у приймальному відділенні оновлено реєстратуру, рентгенографічний та процедурний кабінети. Закуплено нове медичне обладнання, зокрема цифровий електрокардіограф, 2 сучасних енергетично-багаторівневих дефібрилятори з можливістю проведення не тільки дефібриляції, але й і кардіоверсії з моніторингом ЕКГ, 5 медичних аспіраторів, 5 модульних моніторів пацієнта, З апарати штучної вентиляції легень, наркозна станція, новий електричний рентгенопрозорий операційний стіл, електрохірургічна система, рентгенівська діагностична мобільна система та інше.

Загальна вартість робіт склала понад 30 млн гривень.

Наразі роботу розпочала частина оновленого відділення. Надалі планується відкриття кабінетів фіброгастроскопії, колоноскопії, МРТ та ангіографії, а також додаткових приміщень - реанімаційної палати, операційної, діагностичної палати, оглядові кабінети хірурга, терапевта, травматолога, акушер-гінеколога, кабінету ультразвукової діагностики.