Червоний Хрест заперечив призупинення роботи в Україні

Міжнародний комітет Червоного хреста продовжує працювати в Україні, незважаючи на масований російський обстріл.

Про це сказав представник Червоного Хреста в Україні Олександр Власенко в коментарі РБК-Україна .

За його словами, поширена виданням Reuters інформація не відповідає дійсності.

"Ми продовжуємо працювати в Україні", - заявив він.

На офіційній Twitter-сторінці Червоного Хреста в Україні опублікували інформацію, що їх діяльність не була припинена в країні.

"Щоб було зрозуміло, ми залишаємося в Україні та продовжуватимемо свою діяльність, пристосовуючись до погіршення ситуації з безпекою, якщо це буде потрібно", - йдеться у повідомленні.