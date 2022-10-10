Червоний Хрест заперечив призупинення роботи в Україні
Міжнародний комітет Червоного хреста продовжує працювати в Україні, незважаючи на масований російський обстріл.
Про це сказав представник Червоного Хреста в Україні Олександр Власенко в коментарі РБК-Україна.
За його словами, поширена виданням Reuters інформація не відповідає дійсності.
"Ми продовжуємо працювати в Україні", - заявив він.
На офіційній Twitter-сторінці Червоного Хреста в Україні опублікували інформацію, що їх діяльність не була припинена в країні.
"Щоб було зрозуміло, ми залишаємося в Україні та продовжуватимемо свою діяльність, пристосовуючись до погіршення ситуації з безпекою, якщо це буде потрібно", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що ЗМІ повідомляли про можливе призупинення роботи Червоного Хреста в Україні.
Як відомо, у понеділок, 10 жовтня, Україна зазнала однієї з наймасштабніших масованих атак з боку РФ. Під обстрілом опинились Київ, Житомир, Львів. У багатьох областях спрацювала ППО. Що на даний момент відомо про масовану атаку росіян на Україну - читайте у матеріалі РБК-Україна .
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