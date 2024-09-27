Червоний хрест відзначився новим скандальним рішенням щодо РФ: Лубінець звернеться до донорів

Він зазначив, що неодноразово розповідав керівництву та представникам МФЧХ про ймовірні злочини російського Червоного хреста та вимагав прозорого розслідування та виключення зі складу Федерації.

Для цього навесні МФЧХ створила Спостережну групу правління, яка мала досліджувати діяльність російського Червоного хреста. Усі підтвердження російських злочинів Лубінець передав президенту МФЧХ Кейт Форбс. Наразі Федерація оприлюднила звіт про діяльність російського Червоного хреста, де жодних злочинів "не помітили".

Зокрема, Федерація підтвердила окупацію Росією українських територій та підтвердила, що російський Червоний хрест відвідував тимчасово окуповані території.

"РЧХ має працювати тільки на своїй території. Це порушення статуту Федерації з боку РЧХ, а також порушення територіальної цілісності України. Такі дії Федерація виправдала "новаторськими підходами" та "гуманітарними" цілями", - звернув увагу омбудсмен.

Також у звіті не згадували про те, що РЧХ вкрав майно українського Червоного хреста у тимчасово окупованому Криму та участь РЧХ у депортації українських дітей на територію Росії.

"Незважаючи на те, що всі ці дані мала Президент МФЧХ, вони не враховані. У звіті також йдеться про те, що російський Червоний хрест залишається в МФЧХ, а керівник - у правлінні Федерації", - додав Лубінець.

Тому він вирішив проінформувати всіх донорів, які фінансують організацію. Оскільки вони мають звернути увагу, що дають гроші МФЧХ, яка покриває російські злочини. При цьому все фінансування Лубінець запропонував перенаправити на український Червоний хрест.

"На мій погляд, МФЧХ перетворилася на адвоката кривавого російського Червоного хреста. Той, хто прикриває злочинця, сам перетворюється на злочинця", - резюмував він.