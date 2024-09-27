Красный крест отличился новым скандальным решением по РФ: Лубинец обратится к донорам

Он отметил, что неоднократно рассказывал руководству и представителям МФКК о вероятных преступлениях российского Красного креста и требовал прозрачного расследования и исключения из состава Федерации.

Для этого весной МФКК создала Наблюдательную группу правления, которая должна была исследовать деятельность российского Красного креста. Все подтверждения российских преступлений Лубинец передал президенту МФКК Кейт Форбс. Сейчас Федерация обнародовала отчет о деятельности российского Красного креста, где никаких преступлений "не заметили".

В частности, Федерация подтвердила оккупацию Россией украинских территорий и подтвердила, что российский Красный крест посещал временно оккупированные территории.

"РКК должна работать только на своей территории. Это нарушение устава Федерации со стороны РКК, а также нарушение территориальной целостности Украины. Такие действия Федерация оправдала "новаторскими подходами" и "гуманитарными" целями", - обратил внимание омбудсмен.

Также в отчете не упоминали о том, что РКК украл имущество украинского Красного креста во временно оккупированном Крыму и о участии РКК в депортации украинских детей на территорию России.

"Несмотря на то, что все эти данные имела Президент МФКК, они не учтены. В отчете также говорится, что российский Красный крест остается в МФКК, а руководитель - в правлении Федерации", - добавил Лубинец.

Поэтому он принял решение проинформировать всех доноров, которые финансируют организацию. Поскольку они должны обратить внимание на то, что дают деньги МФКК, которая покрывает российские преступления. При этом все финансирование Лубинец предложил перенаправить на украинский Красный крест.

"На мой взгляд, МФКК превратилась в адвоката кровавого российского Красного креста. Прикрывающий преступника сам превращается в преступника", - резюмировал он.