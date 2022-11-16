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Червоний Хрест виділяє 100 мільйонів гривень на виплати жителям звільненої Херсонської області

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Херсонська область , Середа 16 листопада 2022 18:03
Червоний Хрест виділяє 100 мільйонів гривень на виплати жителям звільненої Херсонської області Фото: Червоний Хрест виділить грошову допомогу жителям звільненої Херсонської області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Червоний Хрест виділяє 100 мільйонів гривень на виплати жителям звільненої від російських загарбників Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Товариство Червоного Хреста в Україні готове залучити додаткові 100 мільйонів гривень для виплат грошової допомоги мешканцям деокупованої Херсонщини", - йдеться в повідомленні.

У відомстві нагадали, що надання кеш-підтримки реалізується в межах спільного проєкту Мінреінтеграції, ТЧХУ та Укрпошти. 1200 гривень разової грошової допомоги отримають жителі Херсона та інших щойно звільнених населених пунктів, які фактично там перебували на момент захоплення.

"Проведення виплат Укрпошта розпочне вже з наступного місяця. Зокрема, в Херсоні вже функціонує два стаціонарних відділення Укрпошти, одне з них - центральне, що дозволить стабільно забезпечувати доставку готівки по всій області", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що пенсії у Херсоні почнуть виплачувати вже наступного тижня. Виплати будуть проводитись у мобільних пунктах та у стаціонарному відділенні Укрпошти у Херсоні.

Також раніше ми писали, що українці, які знайшли прихисток від війни у Польщі, можуть отримують там виплати від міжнародних організацій. Грошову допомогу нещодавно поновив німецький фонд Diakonie Katastrophenhilfe.

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