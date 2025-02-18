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Червоний Хрест спростував фейк про нові виплати українцям

Вівторок 18 лютого 2025 19:26
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Червоний Хрест спростував фейк про нові виплати українцям Фото: Червоний Хрест спростував фейк про нові виплати українцям (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У мережі поширюють інформацію про нібито виплати у розмірі 2500 гривень від Українського Червоного Хреста для вразливих категорій населення. Однак це фейк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Червоного Хреста України.

"Шахраї поширюють неправдиву інформацію про нібито виплати у розмірі 2500 гривень від Українського Червоного Хреста для вразливих категорій населення", - йдеться в повідомленні.

Для введення людей в оману шахраї використовують відеоінструкцію, створену за допомогою штучного інтелекту.

У Червоному Хресті зазначили, що цьому відео міститься фейкова інформація, а зображення не мають жодного відношення до організації.

"Будьте обережні! Шахраї закликають подавати заяви до місцевих осередків Українського Червоного Хреста або звертатися на гарячу лінію. Це спроба ввести вас в оману! Довіряйте лише офіційним джерелам інформації", - додали в організації.

Нагадаємо, у листопаді минулого року українців закликали бути обачними через чергову шахрайську схему, яка активно поширюється в соціальних мережах. Мова йшла про повідомлення, що спільно з компанією Rozetka напередодні Різдва Червоний Хрест нібито роздавав благодійні набори та грошову допомогу.

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