Червоний Хрест спростував фейк про нові виплати українцям

У мережі поширюють інформацію про нібито виплати у розмірі 2500 гривень від Українського Червоного Хреста для вразливих категорій населення. Однак це фейк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Червоного Хреста України.

"Будьте обережні! Шахраї закликають подавати заяви до місцевих осередків Українського Червоного Хреста або звертатися на гарячу лінію. Це спроба ввести вас в оману! Довіряйте лише офіційним джерелам інформації", - додали в організації.

У Червоному Хресті зазначили, що цьому відео міститься фейкова інформація, а зображення не мають жодного відношення до організації.

Для введення людей в оману шахраї використовують відеоінструкцію, створену за допомогою штучного інтелекту.

"Шахраї поширюють неправдиву інформацію про нібито виплати у розмірі 2500 гривень від Українського Червоного Хреста для вразливих категорій населення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у листопаді минулого року українців закликали бути обачними через чергову шахрайську схему, яка активно поширюється в соціальних мережах. Мова йшла про повідомлення, що спільно з компанією Rozetka напередодні Різдва Червоний Хрест нібито роздавав благодійні набори та грошову допомогу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.