Красный Крест опроверг фейк о новых выплатах украинцам

В сети распространяют информацию о якобы выплатах в размере 2500 гривен от Украинского Красного Креста для уязвимых категорий населения. Однако это фейк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Красного Креста Украины.

"Мошенники распространяют ложную информацию о якобы выплатах в размере 2500 гривен от Украинского Красного Креста для уязвимых категорий населения", - говорится в сообщении.

Для введения людей в заблуждение мошенники используют видеоинструкцию, созданную с помощью искусственного интеллекта.

В Красном Кресте отметили, что этом видео содержится фейковая информация, а изображения не имеют никакого отношения к организации.

"Будьте осторожны! Мошенники призывают подавать заявления в местные ячейки Украинского Красного Креста или обращаться на горячую линию. Это попытка ввести вас в заблуждение! Доверяйте только официальным источникам информации", - добавили в организации.