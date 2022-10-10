Червоний Хрест призупинив роботу в Україні, - Reuters

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"З міркувань безпеки наші команди сьогодні призупинили роботу", - сказав представник Червоного Хреста в коментарі агентству.

Варто зазначити, що офіційних повідомлень щодо припинення роботи Червоного Хреста в Україні поки що не було. Також подібних повідомлень немає у соціальних мережах представника організації у Києві.

Однак сьогодні у Twitter він написав про те, що під час масованої атаки на Київ російська ракета вдарила поблизу офісу Червоного Хреста.