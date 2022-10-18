Червоний Хрест має публічно оголосити, хто не дає відвідати українських полонених, - Маслов

Міжнародний комітет Червоного хреста (МКЧХ) уникає говорити про те, що дозвіл на перевірку умов утримання українських військовополонених та цивільних заручників не дає Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата від фракції "Слуга народу", голову комітету ВР з питань правової політики Дениса Маслова під час брифінгу в Українському медіа-центрі.

"Сьогодні багато наших військовополонених та цивільних заручників знаходяться в російському полоні. Всі вони перебувають під захистом норм міжнародного гуманітарного права. Умови утримання таких осіб має перевіряти МКЧХ, проте звільнені з полону свідчать, що жодного разу не бачили його представників", - повідомив Маслов.

За його словами, у МКЧХ наголошують про готовність направити своїх представників у Донецькій області до місць утримання українських полонених. Проте не мають на це дозволу.

"Ми знаємо, що такий дозвіл не надає Росія. Це пряме порушення норм міжнародного гуманітарного права. Проте у МКЧХ і досі продовжують уникати розмов, хто саме не надає такий дозвіл", - констатує нардеп.

Натомість представники цієї міжнародної організації заявляють, що не мають доступу до всіх військовополонених у цьому збройному конфлікті.

"Україна зі свого боку повністю дотримується норм міжнародного гуманітарного права і надає представникам МКЧХ постійний доступ до військовополонених РФ, які утримуються на території України. Тому вважаємо, що не потрібно ховатися за протоколами та стандартами, а чітко говорити - РФ продовжує ігнорувати норми міжнародного гуманітарного права", - наголосив Маслов.

Нагадаємо, раніше голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк повідомила, що 13 жовтня на спільній нараді з представниками МКЧХ, народними депутатами, правоохоронцями та послами іноземних держав керівник Офісу президента Андрій Єрмак поставив ультиматум: протягом трьох днів здійснити місію для перевірки стану українських полонених в російському таборі в Оленівці.

"Це наша беззаперечна вимога. Адже формат евакуації захисників Маріуполя з території "Азовсталі" передбачав обмін українських військових під гарантії ООН та Червоного Хреста. Представники останньої обіцяли скласти точні списки усіх наших захисників, які погодились скласти зброю та здатися до російського полону. Та цього не відбулося", - констатувала Шуляк.

За її словами, Офіс президента та парламент готові зробити все, щоб МКЧХ зміг виконати свої обіцянки та свою місію.

"Представники Червоного Хреста отримають усі дозволи, їм буде надано охорону, до складу місії включать представників міжнародних ЗМІ та групу народних депутатів України", - засвідчила вона.