На червоній гілці київського метро обмежено рух поїздів: у чому причина

Фото: метро у Києві працює з обмеженнями (Виталий Носач, РБК-Украина)

Рух потягів червоною лінією київського метрополітену походить від станції "Академмістечко" до станції "Дарниця".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМДА.

Обмеження пов'язані із тим, що на станції "Лісова" пасажир потрапив під поїзд метро. На місце події викликані медики та правоохоронці. "Проводиться необхідна робота. Про зміни та поновлення руху поїздів буде повідомлено додатково", - йдеться у повідомленні КМДА.