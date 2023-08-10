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Червоні лінії небезпечно ламати, однак протискати можна, - Чмут

Фото: Тарас Чмут, директор Фонду "Повернись живим" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Сергій Пишкін

Раніше важко було уявити удари по території Росії й Криму без "стурбованості" Заходу. "Червоні лінії" країни-терориста не варто ламати, однак їх можна протискати.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів директор Фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

"Про суб'єктність круто говорити, коли в тебе є гроші підкріпити свої слова. У нас цих грошей немає, тому ми мовчимо і кліпаємо. Є оці червоні лінії умовні, які там хтось визначає: Росія, світ, хтось. І ламати їх може бути дуже небезпечно, для всіх. А от протискати їх - це якраз ОК", - відзначив Чмут. 

За словами директора Фонду "Повернись живим", рік тому світ заявив би про свою стурбованість через удари по Криму або ж території Росії, однак сьогодні це вже сприймається як норма. 

Як пояснив Чмут "червоні лінії" не треба ламати, однак їх можна просувати "дуже ніжно й плавно", що у України й виходить. 

Що таке "червоні лінії" Росії? 

Термін "червоні лінії" справді існує та активно використовується в міжнародній дипломатії під час спроби позначити межі терпіння однієї зі сторін, у разі порушення якої "безпека більше не гарантована".

Російська Федерація активно використовує цей термін з початку повномасштабного вторгнення на територію України. Достатньо часто, аби цей термін втратив свою цінність в її словах. 

Усе почалось зі скиглення Росії щодо постачання Заходом Україні сучасного озброєння. Країна-терорист неодноразово погрожувала визнати західні країни учасниками конфлікту, однак кожного разу її "червоні лінії" ставали дедалі "невизначенішими" та все більше ігнорувались світом. 

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