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Червоненко будет баллотироваться в парламент от Одессы

Новости » Выборы 2019    18.06.2019 - 16:03
Червоненко будет баллотироваться в парламент от Одессы
Евгений Червоненко (facebook.com e.chervonenko)

Червоненко заявил о своем решении вернуться в политику

Экс-министр транспорта Евгений Червоненко намерен баллотироваться в Верховную раду по одесскому 134 одномандатному округу как самовыдвиженец. Об этом он рассказал в эфире 7 телеканала.

"Когда я увидел так называемые новые лица, которые хотят в парламент, я принял для себя решение вернуться в политику. Меня приглашали во многие партии, но я не лез ни в какие списки. Я иду самовыдвиженцем от Одессы, потому что меня дважды хотели назначить главой Одесской ОГА. Один из указов даже был подписан. Третий — это конкурс, который был сфальсифицирован. Я хочу менять эту страну и начну я с Одессы", — отметил экс-министр.

Модель развития украинского государства не должна зависеть от западного, восточного или американского курса. Украина должна развиваться самостоятельно и быть независимо сильным государством, добавил Червоненко.

Напомним, 20 мая президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную раду. Внеочередные парламентские выборы состоятся 21 июля 2019 года.

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