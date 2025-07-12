"Червона ртуть". У ГУР розвінчали чергову байку російських спецслужб

У ГУР розвінчали чергову байку російських спецслужб стосовно так званої "червоної ртуті", яку нібито виявили у продажу на Близькому Сході.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ГУР Міноборони України.
"Російські спецслужби пропонують на так званому сирійському "чорному ринку зброї" ще один містичний чорний ящик із двома капсулами, у яких нібито містяться небезпечні "хімікати". На одній із капсул розміщено напис: “PU.9424 U”, на другій - "HG25 P307 9,99 U92", - зазначили у ГУР.
За словами представників управління розвідки, росіяни таким чином реанімують стару радянську байку про так звану "червону ртуть" – речовину, якої не існує в природі.
"Червона ртуть” – це вигадка радянських спецслужб, яку використовували для масштабної кампанії з дезінформації на Близькому Сході у 80-90 роках ХХ століття.
Створена в Москві та спрямована проти іноземних розвідок, легенда про "червону ртуть" стверджувала, нібито ця модифікація хімічного елемента може стати матеріалом для виготовлення "страшної" бомби.
Росіяни переконують, нібито привезений ними контейнер придбали у "корумпованих чиновників Міністерства оборони України" для "негайного продажу".
Також у комплекті з фейковими "елементами" для виготовлення "ядерної бомби" росіяни в Сирії пропонують десять капсул із нібито "невідомими токсичними газами". Насправді це реагенти для старого приладу хімічної розвідки, який агенти РФ вже намагалися продати в межах інформаційної операції проти України.
"Російські спецслужби діють за лекалами своїх попередників із ХХ століття. РФ намагається дискредитувати Україну, дестабілізувати ситуацію на Близькому Сході, зокрема в Сирії. Україна вживає всіх заходів, зокрема й через лінію воєнної розвідки, аби зруйнувати ці чергові гібридні плани Росії", - зазначив представник ГУР МО України Андрій Юсов.
Під час повномасштабної війни проти України Росія активно використовує пропаганду як інструмент інформаційної війни. Кремль регулярно погрожує ядерною зброєю, намагаючись залякати західні країни.
Також у російських медіа поширюються меседжі про "зовнішнє управління" Україною, "біолабораторії США" на її території, спроби виправдати вторгнення вигадками про "нацистів" та нібито утиски російськомовного населення.
Окрім того, нещодавно РФ вдалась до нової дезінформаційної кампанії проти України. Цього разу вигадала нібито "поширення" Києвом радіоактивних речовин у Сирії – плутонію та урану.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.