"Червона ртуть". У ГУР розвінчали чергову байку російських спецслужб

"Російські спецслужби пропонують на так званому сирійському "чорному ринку зброї" ще один містичний чорний ящик із двома капсулами, у яких нібито містяться небезпечні "хімікати". На одній із капсул розміщено напис: “PU.9424 U”, на другій - "HG25 P307 9,99 U92", - зазначили у ГУР.

За словами представників управління розвідки, росіяни таким чином реанімують стару радянську байку про так звану "червону ртуть" – речовину, якої не існує в природі.

Що відомо про "червону ртуть"

"Червона ртуть” – це вигадка радянських спецслужб, яку використовували для масштабної кампанії з дезінформації на Близькому Сході у 80-90 роках ХХ століття.

Створена в Москві та спрямована проти іноземних розвідок, легенда про "червону ртуть" стверджувала, нібито ця модифікація хімічного елемента може стати матеріалом для виготовлення "страшної" бомби.

Росіяни переконують, нібито привезений ними контейнер придбали у "корумпованих чиновників Міністерства оборони України" для "негайного продажу".

Що йде у комплекті з "червоною ртуттю"

Також у комплекті з фейковими "елементами" для виготовлення "ядерної бомби" росіяни в Сирії пропонують десять капсул із нібито "невідомими токсичними газами". Насправді це реагенти для старого приладу хімічної розвідки, який агенти РФ вже намагалися продати в межах інформаційної операції проти України.

"Російські спецслужби діють за лекалами своїх попередників із ХХ століття. РФ намагається дискредитувати Україну, дестабілізувати ситуацію на Близькому Сході, зокрема в Сирії. Україна вживає всіх заходів, зокрема й через лінію воєнної розвідки, аби зруйнувати ці чергові гібридні плани Росії", - зазначив представник ГУР МО України Андрій Юсов.