"Красная ртуть". В ГУР развенчали очередную байку российских спецслужб

В ГУР развенчали очередную байку российских спецслужб относительно так называемой "красной ртути", которую якобы обнаружили в продаже на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГУР Минобороны Украины.
"Российские спецслужбы предлагают на так называемом сирийском "черном рынке оружия" еще один мистический черный ящик с двумя капсулами, в которых якобы содержатся опасные "химикаты". На одной из капсул размещена надпись: "PU.9424 U", на второй - "HG25 P307 9,99 U92", - отметили в ГУР.
По словам представителей управления разведки, россияне таким образом реанимируют старую советскую байку о так называемой "красной ртути" - веществе, которого не существует в природе.
"Красная ртуть" - это выдумка советских спецслужб, которую использовали для масштабной кампании по дезинформации на Ближнем Востоке в 80-90 годах ХХ века.
Созданная в Москве и направленная против иностранных разведок, легенда о "красной ртути" утверждала, что якобы эта модификация химического элемента может стать материалом для изготовления "страшной" бомбы.
Россияне убеждают, якобы привезенный ими контейнер приобрели у "коррумпированных чиновников Министерства обороны Украины" для "немедленной продажи".
Также в комплекте с фейковыми "элементами" для изготовления "ядерной бомбы" россияне в Сирии предлагают десять капсул с якобы "неизвестными токсичными газами". На самом деле это реагенты для старого прибора химической разведки, который агенты РФ уже пытались продать в рамках информационной операции против Украины.
"Российские спецслужбы действуют по лекалам своих предшественников из ХХ века. РФ пытается дискредитировать Украину, дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке, в частности в Сирии. Украина принимает все меры, в том числе и через линию военной разведки, чтобы разрушить эти очередные гибридные планы России", - отметил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.
Во время полномасштабной войны против Украины Россия активно использует пропаганду как инструмент информационной войны. Кремль регулярно угрожает ядерным оружием, пытаясь запугать западные страны.
Также в российских медиа распространяются месседжи о "внешнем управлении" Украиной, "биолаборатории США" на ее территории, попытки оправдать вторжение выдумками о "нацистах" и якобы притеснениях русскоязычного населения.
Кроме того, недавно РФ прибегла к новой дезинформационной кампании против Украины. На этот раз придумала якобы "распространение" Киевом радиоактивных веществ в Сирии - плутония и урана.
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