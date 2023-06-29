"Червона лінія" Путіна може бути гнучкішою, ніж передбачалося, - Politico

"Американські чиновники підозрюють, що одним із мотивів, які спонукали Путіна піти на угоду (з Пригожиним, - ред.), було бажання уникнути широкомасштабного насильства на російській землі. Це змусило декого замислитися, чи не можуть вони піти далі, постачаючи Україні більш смертоносну і далекобійну зброю - включно з F-16", - йдеться в матеріалі.

За словами двох джерел видання, "червона лінія" Путіна може виявитися більш гнучкою, ніж передбачалося, і він може вирішити не йти на ескалацію, побоюючись розширення конфлікту. Але вони попередили, що рішення ще не ухвалено.

Видання зазначає, що крихкість путінського режиму також змушує деяких американських чиновників більш серйозно замислитися про можливість появи постпутінської Росії - і ядерного запасу, контрольованого диктатором, який може ще більше дестабілізувати світовий порядок.

У короткостроковій перспективі очевидно, що саміт НАТО, який пройде в Литві, набуде нової актуальності.

Держсекретар США Ентоні Блінкен передбачив "надійний пакет заходів для України", який буде представлений лідерами НАТО у Вільнюсі. Але також можливо, що розрахунки всередині альянсу щодо можливого вступу України до НАТО можуть змінитися з огляду на військову слабкість Росії та цілком реальну перспективу громадянської війни в межах її кордонів.

Бунт Пригожина

Ватажок найманців ПВК "Вагнера" розпочав військовий заколот увечері 23 червня. Він швидко захопив Ростов-на-Дону і рушив на Москву. Кремлівська влада втекла вдень 24 червня. Однак увечері Пригожин несподівано припинив заколот, заявивши, що відводить війська від Москви.

Бунт Пригожина сильно послабив московську владу, показавши її нездатність контролювати ситуацію в країні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.