"Червона лінія". Кулеба пояснив, чому Ірану краще не постачати ракети Росії

Міністр закордонних справ нагадав, що наразі для обстрілу українських територій Росія використовує дрони, які їй постачає Іран.

"Ми також чули, що Росія та Іран, ймовірно, ведуть переговори щодо угоди про постачання певних видів ракет з Ірану до Росії. Ми дуже уважно слідкуємо за цим процесом. Це стане "червоною лінією", яку Ірану краще не переходити, тому що тоді весь інструментарій тиску буде застосований для того, щоб змусити Іран припинити це робити", - сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що поставками дронів до Росії Іран бере участь у терористичній кампанії РФ, спрямованій проти цивільного населення країни, яка була завжди дуже дружньою щодо іранського народу.

"Якою б не була користь для Ірану від співпраці з Росією у цих поставках зброї, негативні наслідки цього співробітництва будуть набагато більшими та болючими, й саме тому Тегеран має виходити з цих дуже прагматичних міркувань", - сказав він.