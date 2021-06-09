Чернышов: заявление послов стран G7 о децентрализации свидетельствует, что Украина на правильном пути 

"Такая высокая оценка послов стран "Большой семерки" свидетельствует, что Украина выбрала верный путь и им надо двигаться дальше - к успешному завершению реформы децентрализации. Сейчас перед нами стоят важные задачи. Самое главное - это изменения в Конституцию и новая редакция закона "О местном самоуправлении в Украине". Эти изменения должны окончательно закрепить переход к децентрализованной модели государства, создать твердую финансовую основу для эффективного развития, помочь переформировать местные государственные администрации на префектуры, которые будут осуществлять в основном государственные, а не самоуправленческие функции", - подчеркнул министр Алексей Чернышов.

Как отметил заместитель министра развития общин и территорий Вячеслав Негода, одной из самых тяжелых задач для завершения реформы децентрализации является внесение изменений в Конституцию.

"От этого зависит большинство наших дальнейших шагов. Надеюсь, что в ближайшее время будет обнародован новый текст изменений в Основной закон. Их широкое обсуждение продолжается уже более года. Участникам дискуссий за это время удалось достичь консенсуса по большинству вопросов", - отметил Вячеслав Негода.

Отметим, в совместном заявлении послов стран G7 говорится, что для обеспечения необратимости реформ Украина должна осуществить законодательные и конституционные изменения, согласованные с органами местного самоуправления и другими заинтересованными сторонами.

Согласно положениям Европейской хартии местного самоуправления, эти изменения должны содержать: