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Чернышов: принятие новой редакции закона о местных администрациях - важный шаг для децентрализации

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Киев, Вторник 08 июня 2021 19:03
Чернышов: принятие новой редакции закона о местных администрациях - важный шаг для децентрализации Фото: Алексей Чернышев (minregion.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Принятие новой редакции закона "О местных государственных администрациях", которая сейчас готовится ко второму чтению в парламенте - важный шаг для продвижения реформы децентрализации.

Об этом заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов во время выступления на Конгрессе местных и региональных властей в городе Днепр, который состоялся под председательством президента Владимира Зеленского.

Кроме того, глава Минрегиона обратился к народным депутатам с просьбой рассмотреть соответствующий законопроект в ближайшее время.

"Сейчас мы работаем над усовершенствованием законодательства в рамках действующей Конституции. В частности, планируем актуализировать отдельные нормы закона "О местном самоуправлении в Украине" и отраслевое законодательство в части распределения полномочий органов местного самоуправления. А также - районных и областных советов с учетом новой системы административно-территориального устройства... Еще хочу обратиться к народным депутатам с просьбой рассмотреть новую редакцию закона "О местных государственных администрациях" в течение нынешней сессии Верховной рады по сокращенной процедуре, ведь это очень важно и даст возможность более четко разграничить полномочия местных государственных администраций и органов местного самоуправления", - заявил министр Алексей Чернышов.

Отдельно министр остановился на вопросе завершения формирования райгосадминистраций. В частности, отметил, что кроме привлечения профессиональных кадров, РГА должны перейти от традиционного администрирования к партнерству с органами местного самоуправления. Одна из главных задач - оказание помощи общинам в их деятельности, особенно тем, что были образованы в прошлом году и не имеют достаточно опыта.

"Также важно упорядочить систему и уровень оплаты труда в местных государственных администрациях, чтобы обеспечить соответствие с оплатой труда в органах местного самоуправления", - отметил министр Алексей Чернышов.

Напомним, ранее глава Минрегиона Алексей Чернышов подчеркнул, что для успешного завершения реформы децентрализации необходимо внесение изменений в Конституцию Украины.

По его словам, они должны закрепить новую систему административно-территориального устройства на уровне общин и районов, а также - обеспечить баланс компетенций между региональными органами исполнительной власти и местным самоуправлением.

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