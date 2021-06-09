Чернышов: заявление послов стран G7 о децентрализации свидетельствует, что Украина на правильном пути
Послы стран "Большой семерки" приветствуют успех Украины в объединении территориальных общин и указывают, что это - пример ее способности реализовать реформы, необходимые не только для эффективного управления, а также для ее будущего процветания и стабильности.
Об этом заявил министр Алексей Чернышев в Facebook.
"Такая высокая оценка послов стран "Большой семерки" свидетельствует, что Украина выбрала верный путь и им надо двигаться дальше - к успешному завершению реформы децентрализации. Сейчас перед нами стоят важные задачи. Самое главное - это изменения в Конституцию и новая редакция закона "О местном самоуправлении в Украине". Эти изменения должны окончательно закрепить переход к децентрализованной модели государства, создать твердую финансовую основу для эффективного развития, помочь переформировать местные государственные администрации на префектуры, которые будут осуществлять в основном государственные, а не самоуправленческие функции", - подчеркнул министр Алексей Чернышов.
Как отметил заместитель министра развития общин и территорий Вячеслав Негода, одной из самых тяжелых задач для завершения реформы децентрализации является внесение изменений в Конституцию.
"От этого зависит большинство наших дальнейших шагов. Надеюсь, что в ближайшее время будет обнародован новый текст изменений в Основной закон. Их широкое обсуждение продолжается уже более года. Участникам дискуссий за это время удалось достичь консенсуса по большинству вопросов", - отметил Вячеслав Негода.
Отметим, в совместном заявлении послов стран G7 говорится, что для обеспечения необратимости реформ Украина должна осуществить законодательные и конституционные изменения, согласованные с органами местного самоуправления и другими заинтересованными сторонами.
Согласно положениям Европейской хартии местного самоуправления, эти изменения должны содержать:
- определение объемов полномочий местного самоуправления, предусматривающих управление значительной частью дел общины и четкое разграничение полномочий и ответственности между различными уровнями;
- обеспечение пропорциональности и законности надзора за местным самоуправлением со стороны центральных органов власти;
- оснащение органов местного самоуправления соответствующим законодательным инструментарием для обеспечения его полномочий;
- предоставление общинам правового статуса юридического лица для прозрачности и гарантированности их деятельности, а также для предотвращения коррупции;
- обеспечение органов местного самоуправления надлежащими финансами и стабильной основе, избегая необоснованных финансовых решений.
Напомним, ранее министр Алексей Чернышов заявил, что принятие новой редакции закона "О местных государственных администрациях", которая сейчас готовится ко второму чтению в парламенте, - важный шаг для продвижения реформы децентрализации.