ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Чернышов: задача на ближайшие годы - экономический "скачок" на уровне регионов

Новина українською →
Киев, Четверг 26 августа 2021 11:42
Чернышов: задача на ближайшие годы - экономический "скачок" на уровне регионов Фото: министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов (minregion.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Задача Минрегиона на ближайшие годы - обеспечить экономический "скачок" на региональном уровне.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на колонку Чернышова к 30-летию Независимости Украины.

"В этом контексте Минрегионом уже разработано несколько успешных кейсов. В частности, принято стратегическое направление на построение центров креативной экономики и индустриальных парков. Задача ближайших трех лет - сеть инфраструктуры для не менее чем 25 индустриальных парков. Уже в этом году финансируется создание инфраструктуры для четырех индустриальных парков средствами ГФРР на сумму почти 80 млн грн и подготовительных работ в шести будущих индустриальных парках", - подчеркнул министр Алексей Чернышов.

Также глава Минрегиона подвел итоги реализации реформ децентрализации и градостроительной отрасли.

"В прошлом году мы получили новую карту территориально-административного устройства страны - сплоченные и сильные общины. Вместо 490 ликвидированных районов, создано 136 новых, вместо 10 520 советов сформировано 1470 территориальных общин, в том числе г. Киев. Относительно градостроительной реформы - сфера очень сложная и долгое время ее реформирование было на паузе, но действующему правительству удалось сдвинуть дело с мертвой точки", - отметил глава Минрегиона.

Следовательно, идет процесс ликвидации ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция) и полноценного запуска ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция), которая либерализует процессы разрешений и оформление строительства и обеспечит полный переход "в цифру" в рамках взаимодействия застройщика с разрешительными процессами. В частности, будет введена административная и уголовная ответственность за правонарушения в этой сфере.

Напомним, ранее министр развития общин и территорий Алексей Чернышов встретился с Временным поверенным в делах США Кристиной Куин для обсуждения успехов реформы децентрализации и регионального развития в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство регионального развития и строительства
NEWS
Прогноз на осень: когда возможен новый всплеск коронавируса в Украине
Прогноз на осень: когда возможен новый всплеск коронавируса в Украине
DAILY
На пороге пика. Будет ли новый локдаун в Украине и как его избежать
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина На пороге пика. Будет ли новый локдаун в Украине и как его избежать