Чернишов: завдання на найближчі роки - економічний "стрибок" на рівні регіонів

Про це пише РБК-Україна з посиланням на колонку Чернишова до 30-ліття Незалежності України.

"У цьому контексті Мінрегіоном вже розроблено кілька успішних кейсів. Зокрема, взято стратегічний напрямок на побудову Центрів креативної економіки та індустріальних парків. Завдання найближчих трьох років – мережа інфраструктури для не менш ніж 25 індустріальних парків. Вже цього року фінансується створення інфраструктури для чотирьох індустріальних парків коштом ДФРР на суму майже 80 млн грн та підготовчих робіт у шести майбутніх індустріальних парках", - підкреслив міністр Олексій Чернишов.

Також очільник Мінрегіону підбив підсумки реалізації реформ децентралізації та містобудівної галузі.

"Торік ми отримали нову карту територіально-адміністративного устрою країни – згуртованіші та сильніші громади. Замість 490 ліквідованих районів, створено 136 нових, замість 10 520 рад сформовано 1 470 територіальних громад, у тому числі м. Київ. Щодо містобудівної реформи – сфера дуже непроста і тривалий час її реформування було на паузі, але чинному уряду вдалося зсунути справу з мертвої точки", - зауважив очільник Мінрегіону.

Відтак, триває процес ліквідації ДАБІ (Державна архітектурно-будівельна інспекція) та повноцінного запуску ДІАМ (Державна архітектурно-будівельна інспекція), яка лібералізує процеси дозволів й оформлення будівництва та забезпечить повний перехід “в цифру” у рамках взаємодії забудовника з дозвільними процесами. Зокрема, буде запроваджено адміністративну та кримінальну відповідальність за правопорушення в цій сфері.