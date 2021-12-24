UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Чернышов: в Украине будет создана онлайн-система по предоставлению коммунальных услуг

Автор: Артем Горовенко

Кабинет министров одобрил проект постановления о создании единой информационно-аналитической системы по предоставлению жилищно-коммунальных услуг "Пространство жилищно-коммунальных услуг". Система позволит осуществлять оплату за коммунальные услуги онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра развития общин и территорий Алексея Чернышева.

"Рабочая группа будет работать над разработкой единой информационно-аналитической системы по предоставлению жилищно-коммунальных услуг "Пространство жилищно-коммунальных услуг". На сайте можно будет получить подробную информацию об оказании услуг в сфере ЖКХ или произвести оплату. Система призвана упорядочить работу поставщиков коммунальных услуг, а также предоставит возможность прозрачного управления жилищным фондом", - сообщил Алексей Чернышов.

Напомним, ранее сообщалось, что количество посетителей Единой государственной электронной системы в сфере строительства составила более одного миллиона человек.

Ранее министр развития общин и территорий Алексей Чернышов сообщал, что цифровизация - стратегическое направление развития сферы управления жильем в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Алексей ЧернышовМинистерство развития громад и территорийКоммунальные платежи