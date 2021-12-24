Чернышов: в Украине будет создана онлайн-система по предоставлению коммунальных услуг

Кабинет министров одобрил проект постановления о создании единой информационно-аналитической системы по предоставлению жилищно-коммунальных услуг "Пространство жилищно-коммунальных услуг". Система позволит осуществлять оплату за коммунальные услуги онлайн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра развития общин и территорий Алексея Чернышева.
"Рабочая группа будет работать над разработкой единой информационно-аналитической системы по предоставлению жилищно-коммунальных услуг "Пространство жилищно-коммунальных услуг". На сайте можно будет получить подробную информацию об оказании услуг в сфере ЖКХ или произвести оплату. Система призвана упорядочить работу поставщиков коммунальных услуг, а также предоставит возможность прозрачного управления жилищным фондом", - сообщил Алексей Чернышов.
Напомним, ранее сообщалось, что количество посетителей Единой государственной электронной системы в сфере строительства составила более одного миллиона человек.
Ранее министр развития общин и территорий Алексей Чернышов сообщал, что цифровизация - стратегическое направление развития сферы управления жильем в Украине.