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Чернишов: в Україні буде створено онлайн-систему з надання комунальних послуг

Автор: Артем Горовенко

Кабінет міністрів схвалив проект постанови про створення єдиної інформаційно-аналітичної системи з надання житлово-комунальних послуг "Простір житлово-комунальних послуг". Система дозволить здійснювати оплату за комунальні послуги онлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова.

"Робоча група працюватиме над розробкою єдиної інформаційно-аналітичної системи з надання житлово-комунальних послуг "Простір житлово-комунальних послуг". На сайті можна буде отримати детальну інформацію про надання послуг у сфері ЖКГ чи здійснити оплату. Система покликана впорядкувати роботу постачальників комунальних послуг, а також надасть можливість прозорого управління житловим фондом", - повідомив Олексій Чернишов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість відвідувачів Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва склала понад один мільйон людей.

Раніше міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов повідомляв, що цифровізація - стратегічний напрям розвитку сфери управління житлом в Україні.

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