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Чернышов: в Украине будет создана онлайн-система по предоставлению коммунальных услуг

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Киев, Пятница 24 декабря 2021 15:43
Чернышов: в Украине будет создана онлайн-система по предоставлению коммунальных услуг Фото: Алексей Чернышев (minregion.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Кабинет министров одобрил проект постановления о создании единой информационно-аналитической системы по предоставлению жилищно-коммунальных услуг "Пространство жилищно-коммунальных услуг". Система позволит осуществлять оплату за коммунальные услуги онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра развития общин и территорий Алексея Чернышева.

"Рабочая группа будет работать над разработкой единой информационно-аналитической системы по предоставлению жилищно-коммунальных услуг "Пространство жилищно-коммунальных услуг". На сайте можно будет получить подробную информацию об оказании услуг в сфере ЖКХ или произвести оплату. Система призвана упорядочить работу поставщиков коммунальных услуг, а также предоставит возможность прозрачного управления жилищным фондом", - сообщил Алексей Чернышов.

Напомним, ранее сообщалось, что количество посетителей Единой государственной электронной системы в сфере строительства составила более одного миллиона человек.

Ранее министр развития общин и территорий Алексей Чернышов сообщал, что цифровизация - стратегическое направление развития сферы управления жильем в Украине.

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Алексей Чернышов Министерство развития громад и территорий Коммунальные платежи
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