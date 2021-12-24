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Чернишов: в Україні буде створено онлайн-систему з надання комунальних послуг

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Київ, П'ятниця 24 грудня 2021 15:43
Чернишов: в Україні буде створено онлайн-систему з надання комунальних послуг Фото: Олексій Чернишов (minregion.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Кабінет міністрів схвалив проект постанови про створення єдиної інформаційно-аналітичної системи з надання житлово-комунальних послуг "Простір житлово-комунальних послуг". Система дозволить здійснювати оплату за комунальні послуги онлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова.

"Робоча група працюватиме над розробкою єдиної інформаційно-аналітичної системи з надання житлово-комунальних послуг "Простір житлово-комунальних послуг". На сайті можна буде отримати детальну інформацію про надання послуг у сфері ЖКГ чи здійснити оплату. Система покликана впорядкувати роботу постачальників комунальних послуг, а також надасть можливість прозорого управління житловим фондом", - повідомив Олексій Чернишов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість відвідувачів Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва склала понад один мільйон людей.

Раніше міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов повідомляв, що цифровізація - стратегічний напрям розвитку сфери управління житлом в Україні.

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Олексій Чернишов Міністерство розвитку громад та територій Комунальні платежі
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