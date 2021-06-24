Чернышов: Украина получила дополнительно 8 млн евро для повышения энергоэффективности зданий

"Энергоэффективность - неотъемлемая составляющая регионального развития на ближайшие годы. Искренне благодарен нашим партнерам из ЕС и донорскому фонду E5P за грантовую поддержку на реализацию рамочного кредита ЕИБ в размере 300 млн евро для повышения энергоэффективности общественных зданий. Убежден, что подписанные сегодня соглашения являются важным шагом на пути к энергонезависимости Украины", - подчеркнул министр Алексей Чернышов.

Отметим, ожидается, что в ближайшее время будет подписано еще одно соглашение по инвестиционному гранту в размере 1 млн евро от NIP.

Глава представительства ЕИБ в Украине Жан-Эрик де Загон отметил, что энергоэффективность играет важную роль в противодействии климатическим изменениям и занимает значительное место среди приоритетов ЕИБ.

"Мы рады способствовать и в дальнейшем поддерживать энергоэффективную модернизацию общественных зданий в Украине. Вместе с ЕС, в этом случае через Инвестиционную платформу соседства (NIP), и донорами фонда E5P мы способствуем улучшению энергоэффективности и устойчивому городскому развитию", - отметил Жан-Эрик де Загон.

В проекте могут участвовать центральные органы власти, местные государственные администрации, органы местного самоуправления, а также государственные и коммунальные предприятия (кроме частных) из всех регионов Украины. Подать заявки на участие и свои предложения по энергоэффективной модернизации можно будет в начале декабря 2021 года.