Олексій Чернишов - Україна отримала додатково 8 млн євро для підвищення енергоефективності будівель

"Енергоефективність - невід’ємна складова регіонального розвитку на найближчі роки. Щиро вдячний нашим партнерам з ЄС та донорському фонду E5P за грантову підтримку на реалізацію рамкового кредиту ЄІБ у розмірі 300 млн євро для підвищення енергоефективності громадських будівель. Переконаний, що підписані сьогодні угоди є важливим кроком на шляху до енергонезалежності України", - наголосив міністр Олексій Чернишов.

Зазначимо, очікується, що найближчим часом буде підписана ще одна угода щодо інвестиційного гранту у розмірі 1 млн євро від NIP.

Голова представництва ЄІБ в Україні Жан-Ерік де Загон наголосив, що енергоефективність відіграє важливу роль у протидії кліматичним змінам та посідає значне місце серед пріоритетів ЄІБ.

"Ми раді сприяти та надалі підтримувати енергоефективну модернізацію громадських будівель в Україні. Разом із ЄС, в цьому випадку через Інвестиційну платформу сусідства (NIP), та донорами фонду E5P ми сприяємо покращенню енергоефективності та сталому міському розвитку", - зазначив Жан-Ерік де Загон.

У проекті можуть брати участь центральні органи влади, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, а також державні та комунальні підприємства (крім приватних) з усіх регіонів України. Подати заявки на участь та власні пропозиції щодо енергоефективної модернізації можна буде на початку грудня 2021 року.