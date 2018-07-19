Чернышов уходит в отставку с должности президента "Киевстара"

Исполнительным директором "Киевстара" будет Александр Комаров

Петр Чернышов уходит в отставку с должности президента компании "Киевстар". Об этом сообщили в пресс-службе холдинга VEON, в состав которого входит "Киевстар", в ответ на запрос РБК-Украина.

"Петр Чернышов, ранее возглавлявший Бизнес единицу Евразия и занимавший должность президента "Киевстар" в Украине, решил покинуть группу", - говорится в ответе на запрос. Вместе с тем, о причинах отставки Чернышова не сообщается.

Кроме того, в VEON сообщили, что исполнять обязанности исполнительного директора "Киевстара" будет исполнительный директор Beeline Казахстан Александр Комаров.

"Мы создаем новую, более простую структуру, которая поможет нашим операционным компаниям предоставлять лучшие услуги клиентам и реализовать еще большую ценность для акционеров...Я благодарю тех, кто принял решение покинуть компанию за их огромную работу и поддержку, которую они оказывали все это время, и хочу пожелать им успехов в будущем", - заявила исполнительный председатель VEON Урсула Бернс.

Кроме того, об уходе из компании сообщил и сам Чернышов на своей странице в Facebook.

"Если коротко: я завершаю свою деятельность на посту Главы региона Евразии и президента "Киевстар", - написал он.

Вместе с тем, Чернышов не назвал конкретную причину, по которой уходит из компании, лишь отметил, что уделит время семье и путешествиям и заявил о "больших планах на себя".

Напомним, Чернышов был назначен главой "Киевстара" в июне 2014 года. До этого он был гендиректором Carlsberg Ukraine. До Чернышова "Киевстар" возглавлял Игорь Литовченко, который проработал в компании почти 20 лет.