Чернишов йде у відставку з посади президента "Київстару"

Виконавчим директором "Київстару" буде Олександр Комаров

Петро Чернишов йде у відставку з посади президента компанії "Київстар". Про це повідомили в прес-службі холдингу VEON, до складу якого входить "Київстар", у відповідь на запит РБК-Україна.

"Петро Чернишов, який раніше очолював Бізнес одиницю Євразія і займав посаду президента "Київстар" в Україні, вирішив залишити групу", - йдеться у відповіді на запит. Разом з тим, про причини відставки Чернишова не повідомляється.

Крім того, в VEON повідомили, що виконувати обов'язки виконавчого директора "Київстару" буде виконавчий директор Beeline Казахстан Олександр Комаров.

"Ми створюємо нову, більш просту структуру, яка допоможе нашим операційним компаніям надавати кращі послуги клієнтам і реалізувати ще більшу цінність для акціонерів...Я дякую тим, хто прийняв рішення покинути компанію за їх величезну роботу і підтримку, яку вони надавали весь цей час, і хочу побажати їм успіхів у майбутньому", - заявила виконавчий голова VEON Урсула Бернс.

Крім того, про відхід з компанії повідомив і сам Чернишов на своїй сторінці в Facebook.

"Якщо коротко: я завершую свою діяльність на посту Глави регіону Євразії і президента "Київстар", - написав він.

Разом з тим, Чернишов не назвав конкретну причину, по якій йде з компанії, лише зазначив, що приділить час сім'ї і подорожам и заявив про "великі плани на себе".

Нагадаємо, Чернишов був призначений головою "Київстару" в червні 2014 року. До цього він був гендиректором Carlsberg Ukraine. До Чернишова "Київстар" очолював Ігор Литовченко, який пропрацював в компанії майже 20 років.