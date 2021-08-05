UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Чернышов провел совещание с главами ОГА в рамках программы "Большая стройка"

Автор: Наталия Гурковская

Промежуточные результаты программы президента "Большая стройка" и совместные планы на 2022 год обсудил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов во время селекторного совещания с председателями областных государственных администраций.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Важным аспектом является не только строительство, но и ввод объектов в эксплуатацию. Здесь есть определенные задержки. Прошу представителей регионов обратить на это внимание и ускориться. Также прошу всех взять под личный контроль строительство объектов, имеющих сжатые дедлайны, ведь развитие социальной инфраструктуры должно быть в перечне приоритетных задач каждого из руководителей ОГА", - отметил Алексей Чернышов.

В повестке дня совещания, в частности, такие вопросы - успехи и первоочередные задачи, планы на 2022 года об участии в программе президента "Большая стройка". Также министр развития общин и территорий поднял вопрос о противодействии незаконной торговле горючим и призвал сформировать отчет о результатах проделанной работы за полугодие.

Напомним, ранее министр развития общин и территорий Алексей Чернышов отметил, что в этом году в программу президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка" включено 500 социальных объектов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Большая стройка