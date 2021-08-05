Чернишов провів нараду з головами ОДА в рамках програми "Велике будівництво"

Проміжні результати програми президента "Велике будівництво" та спільні плани на 2022 рік обговорив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов під час селекторної наради з головами обласних державних адміністрацій.

"Важливим аспектом є не лише будівництво, а й введення об’єктів в експлуатацію. Тут є певні затримки. Прошу представників регіонів звернути на це увагу та пришвидшитися. Також прошу всіх взяти під особистий контроль будівництво об’єктів, що мають стислі дедлайни, адже розвиток соціальної інфраструктури має бути у переліку пріоритетних завдань кожного з очільників ОДА", - зазначив Олексій Чернишов.

У порядку денному наради, зокрема, такі питання – успіхи та першочергові завдання, плани на 2022 рік щодо участі у програмі президента "Велике будівництво". Також Міністр розвитку громад та територій підняв питання щодо протидії незаконній торгівлі пальним й закликав сформувати звіт про результати проробленої роботи за півріччя.