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Чернышов: правительство утвердило классификацию ограничений в использовании земель

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Киев, Среда 02 июня 2021 17:29
Чернышов: правительство утвердило классификацию ограничений в использовании земель Фото: министр Алексей Чернышев (minregion.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Кабинет министров одобрил разработанный Минрегионом проект постановления, утверждающий классификацию ограничений в использовании земель. Как сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев такие ограничения могут устанавливаться комплексной программой пространственного усовершенствования территории территориальной общины, генпланом населенного пункта и подробной схемой территории.

Об этом Алексей Чернышов сообщил в комментариях журналистам.

Соответствующее решение принято сегодня, 2 июня, во время заседания правительства.

"Это решение позволит упростить применение градостроительной и землеустроительной документации в Украине. Также утверждение постановления будет способствовать наполнению государственного земельного кадастра и градостроительного кадастра сведениями об имеющихся и запроектированных ограничениях земель", - отметил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.

Разработанное Минрегионом постановление обеспечит реализацию закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно планирования использования земель", который вступает в силу 24 июля 2021 года.

После этого момента территориальные общины будут иметь правовые основания разрабатывать новые комплексные планы.

Отметим, утвержденная ранее градостроительная и землеустроительная документация и установленные ими ограничения будут действовать до момента принятия соответствующим органом местного самоуправления решения об утверждении нового комплексного плана пространственного развития территории территориальной общины, генерального плана населенного пункта и детального плана территории.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что министр Алексей Чернышов презентовал законопроект по комплексной термомодернизации зданий.

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