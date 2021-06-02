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Чернишов: уряд затвердив класифікацію обмежень у використанні земель

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Київ, Середа 02 червня 2021 17:29
Чернишов: уряд затвердив класифікацію обмежень у використанні земель Фото: міністр Олексій Чернишов (minregion.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів схвалив розроблений Мінрегіоном проект постанови, який затверджує класифікацію обмежень у використанні земель. Як повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, такі обмеження можуть встановлюватися комплексною програмою просторового удосконалення території територіальної громади, генпланом населеного пункту та детальною схемою території.

Про це Олексій Чернишов повідомив в коментарях журналістам.

Відповідне рішення прийнято сьогодні, 2 червня, під час засідання Уряду.

"Це рішення дозволить спростити застосування містобудівної і землевпорядної документації в Україні. Також затвердження постанови сприятиме наповненню Державного земельного кадастру та містобудівного кадастру відомостями про наявні та запроєктовані обмеження земель", - зазначив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Розроблена Мінрегіоном постанова забезпечить реалізацію закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель", який вступає в силу 24 липня 2021 року.

Після цього моменту територіальні громади матимуть правові підстави розробляти нові комплексні плани.

Зазначимо, затверджена раніше містобудівна та землевпорядна документація та встановлені ними обмеження будуть чинними до моменту прийняття відповідним органом місцевого самоврядування рішення про затвердження нового комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, генерального плану населеного пункту та детального плану території.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що міністр Олексій Чернишов презентував законопроект щодо комплексної термомодернізації будівель.

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