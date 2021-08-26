Чернышов: в общинах внедряют "Центры безопасности", объединяющие полицию, "скорую" и пожарную службы

Цель - круглосуточное реагирование на запрос об экстренной помощи в промежуток времени до 20 минут.

"Сотрудничество МВД, Министерства здравоохранения и Минрегиона направлено ​​на улучшение безопасности услуг в общинах. Используя европейский опыт, начало проект "Центры безопасности" в регионах. Они позволяют объединить пожарную, экстренную медицинскую помощь и полицию с консолидированной коммуникацией. Речь идет о повышенной оперативности оказания помощи людям в экстренных ситуациях. В настоящее время в Украине реализовано около 30 проектов по созданию Центров безопасности. По количеству лидирует Донецкая область", - подчеркнул Алексей Чернышов.

В то же время глава Минрегиона отметил, что сейчас Министерством подготовлены бюджетный запрос на 2022-2024 годы для финансирования 380 центров безопасности. Его уже направлено в Министерство финансов.

Отметим, что в рамках сотрудничества Минрегиона и МВД в общинах введен проект "Полицейский офицер общества". В 19 регионах Украины работают более 600 офицеров. Они обеспечивают порядок и предотвращают правонарушения в пределах своей территориальной общины.

Доступность будущих центров безопасности подчеркнул министр внутренних дел Денис Монастырский.

"Безопасность общин и страны - это безопасность каждого. Центры должны объединить в себе полицию, службу по чрезвычайным ситуациям, а также другие сервисные услуги, которые предоставляет Министерство внутренних дел. Сейчас инициатива по внедрению центров уже опробована в нескольких регионах. Наша цель, чтобы центры безопасности стали доступными для всех жителей территориальных общин", - отметил Денис Монастырский.