Чернишов назвав головні завдання для завершення реформи децентралізації
Визначено шість пріоритетних завдань для законодавчого забезпечення реформи децентралізації.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву міністра.
"Подальше реформування місцевого самоврядування вимагає конституційних змін. Ми визначили шість основних завдань з реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади у межах Конституції. Після внесення відповідних змін в Основний закон - розпочнеться новий етап законотворчої роботи для імплементації нашого законодавства у відповідність до Європейської хартії місцевого самоврядування", - зазначив Олексій Чернишов.
Йдеться про такі завдання:
- розмежування повноважень органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади;
- переформатування місцевих держадміністрацій в органи префектурного типу;
- удосконалення форм міжмуніципального співробітництва громад;
- зміцнення муніципальної служби;
- удосконалення форми залучення жителів до прийняття управлінських рішень місцевого значення;
- визначення порядку розв’язання питань адміністративно-територіального устрою.
"Закріплення змін в Основному Законі дозволить затвердити всі попередні досягнення, а також забезпечить невідворотність реформи на місцях", - підкреслив Олексій Чернишов.
Також міністр резюмував, що виконання цих завдань сприятиме успішному завершенню реформи децентралізації.
Нагадаємо, раніше Олексій Чернишов повідомив, що посли країн "Великої сімки" привітали успіх України в об’єднанні тергромад і наголосили, що це є прикладом спроможності реалізовувати реформи.