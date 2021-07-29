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Чернишов назвав головні завдання для завершення реформи децентралізації

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Київ, Четвер 29 липня 2021 18:55
Чернишов назвав головні завдання для завершення реформи децентралізації Фото: міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов (minregion.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Визначено шість пріоритетних завдань для законодавчого забезпечення реформи децентралізації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву міністра.

"Подальше реформування місцевого самоврядування вимагає конституційних змін. Ми визначили шість основних завдань з реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади у межах Конституції. Після внесення відповідних змін в Основний закон - розпочнеться новий етап законотворчої роботи для імплементації нашого законодавства у відповідність до Європейської хартії місцевого самоврядування", - зазначив Олексій Чернишов.

Йдеться про такі завдання:

  • розмежування повноважень органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади;
  • переформатування місцевих держадміністрацій в органи префектурного типу;
  • удосконалення форм міжмуніципального співробітництва громад;
  • зміцнення муніципальної служби;
  • удосконалення форми залучення жителів до прийняття управлінських рішень місцевого значення;
  • визначення порядку розв’язання питань адміністративно-територіального устрою.

"Закріплення змін в Основному Законі дозволить затвердити всі попередні досягнення, а також забезпечить невідворотність реформи на місцях", - підкреслив Олексій Чернишов.

Також міністр резюмував, що виконання цих завдань сприятиме успішному завершенню реформи децентралізації.

Нагадаємо, раніше Олексій Чернишов повідомив, що посли країн "Великої сімки" привітали успіх України в об’єднанні тергромад і наголосили, що це є прикладом спроможності реалізовувати реформи.

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Министерство регионального развития и строительства Олексій Чернишов Децентралізація в Україні
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