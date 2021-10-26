Чернышов: инспекторы ГИАГ принимают в эксплуатацию объекты в пределах 3 дней, раньше это занимало месяцы

Инспекторы Государственной инспекции архитектуры и градостроительства рассматривают документацию и выезжают на проверку объектов перед принятием их в эксплуатацию в пределах трех дней. Ранее этот процесс занимал до трех месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра развития общин и территорий Алексея Чернышева в Facebook .

"С начала работы новой инспекции оптимизировано выполнение разрешительно-регистрационных функций - 99% обращений заказчиков обрабатываются в течение 24 часов. Оперативной также является и реакция на заявки по принятию в эксплуатацию объектов - инспекторы после рассмотрения документов сразу выезжают на объект и проверяют его. Если объект не завершен или он не соответствует проекту или нормам инклюзивности, или требованиям безопасности - не следует рассчитывать, что его примут в эксплуатацию в подобном виде", - подчеркнул Алексей Чернышев.

По его словам, более 140 объектов в результате проверки не получили сертификаты о принятии в эксплуатацию. Эти нарушения должны быть исправлены в обязательном порядке.

"К новым условиям застройщики должны привыкать. Не будет времени доработать то, что не успели, пока "едут инспекторы", или рассчитывать на то, что на какие-то нарушения "закроют глаза". Продолжаем воплощать реформу градостроительной отрасли в жизнь", - подчеркнул министр Чернышов.