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Чернышов: инспекторы ГИАГ принимают в эксплуатацию объекты в пределах 3 дней, раньше это занимало месяцы

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Киев, Вторник 26 октября 2021 08:55
Чернышов: инспекторы ГИАГ принимают в эксплуатацию объекты в пределах 3 дней, раньше это занимало месяцы Фото: Алексей Чернышев (minregion.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Инспекторы Государственной инспекции архитектуры и градостроительства рассматривают документацию и выезжают на проверку объектов перед принятием их в эксплуатацию в пределах трех дней. Ранее этот процесс занимал до трех месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра развития общин и территорий Алексея Чернышева в Facebook.

"С начала работы новой инспекции оптимизировано выполнение разрешительно-регистрационных функций - 99% обращений заказчиков обрабатываются в течение 24 часов. Оперативной также является и реакция на заявки по принятию в эксплуатацию объектов - инспекторы после рассмотрения документов сразу выезжают на объект и проверяют его. Если объект не завершен или он не соответствует проекту или нормам инклюзивности, или требованиям безопасности - не следует рассчитывать, что его примут в эксплуатацию в подобном виде", - подчеркнул Алексей Чернышев.

По его словам, более 140 объектов в результате проверки не получили сертификаты о принятии в эксплуатацию. Эти нарушения должны быть исправлены в обязательном порядке.

"К новым условиям застройщики должны привыкать. Не будет времени доработать то, что не успели, пока "едут инспекторы", или рассчитывать на то, что на какие-то нарушения "закроют глаза". Продолжаем воплощать реформу градостроительной отрасли в жизнь", - подчеркнул министр Чернышов.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники ГИАГ сформировали перечень плановых проверок на 2022 год. С предыдущим графиком можно ознакомиться на сайте inspections.gov.ua.

Ранее министр Алексей Чернышев сообщил, что Государственная инспекция архитектуры и градостроительства начинает сотрудничество с одной из ведущих международных организаций International Development Law Organization - IDLO. Они будут сопровождать проект, предусматривающий новый порядок проведения конкурсов на должности ГИАГ, а также будут способствовать реформированию градостроительной отрасли в Украине.

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Алексей Чернышов Министерство развития громад и территорий Жилье
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