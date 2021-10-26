Чернишов: інспектори ДІАМ приймають в експлуатацію об’єкти в межах 3 днів, раніше це займало місяці

Інспектори Державної інспекції архітектури та містобудування розглядають документацію та виїжджають на перевірку об’єктів перед прийняттям їх в експлуатацію у межах трьох днів. Раніше цей процес займав до трьох місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова у Facebook .

"З початку роботи нової інспекції оптимізовано виконання дозвільно-реєстраційних функцій - 99% звернень замовників опрацьовуються протягом 24 годин. Оперативною також є і реакція на заявки щодо прийняття в експлуатацію об’єктів - інспектори після розгляду документів одразу виїжджають на об’єкт та перевіряють його. Якщо об’єкт не завершено або він не відповідає проекту чи нормам інклюзивності, чи вимогам безпеки - не слід розраховувати, що його приймуть в експлуатацію у подібному вигляді", - наголосив Олексій Чернишов.

За його словами, понад 140 об’єктів у результаті перевірки не отримали сертифікати про прийняття в експлуатацію через різні порушення. Ці порушення мають бути виправлені в обов’язковому порядку.

"До нових умов забудовники мусять звикати. Не буде часу допрацювати те, що не встигли, поки "їдуть інспектори", або розраховувати на те, що на якісь порушення "закриють очі". Продовжуємо втілювати реформу містобудівної галузі у життя", - наголосив міністр Чернишов.