Чернышов на форуме "Украина 30": общины - драйверы развития регионов Украины

Новая система местного самоуправления должна формироваться на основе децентрализации . А также - согласно положениям Европейской хартии местного самоуправления, главная идея которой заключается в эффективном решении проблем именно на местах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра развития общин и территорий Алексея Чернышова во время выступления на форуме "Украина 30. Децентрализация".

"Роль местных властей усиливается, общины достигают успеха и становятся драйверами развития целых регионов. Люди понимают, что наконец именно от них зависит, как будет развиваться их общество. Реформа местного самоуправления и децентрализации за последние годы принесла значительные результаты, но требует усилий для ее успешного завершения", - подчеркнул министр Алексей Чернышев.

Кроме того, глава Минрегиона отметил основные задачи по реформированию местного самоуправления и территориальной организации власти на ближайший период.

Речь идет о разграничении полномочий органов местного самоуправления и органов исполнительной власти, а также создания надлежащих материальных и финансовых условий для их осуществления. Для реализации этой задачи Минрегионом уже разработаны и внесены на рассмотрение правительства соответствующие проекты законов.

Еще одной важной задачей является переформатирование местных госадминистраций в органы префектурного типа. Соответствующий законопроект принят в первом чтении и подготовлен к рассмотрению во втором чтении. Принятие закона в целом ожидается осенью.

Совершенствование форм межмуниципального сотрудничества также является действенным инструментом для эффективного взаимодействия и развития теробщин. Соответствующий законопроект уже находится на рассмотрении в Верховной раде.

"Децентрализация - сложный, но необходимый процесс, который требует объединения усилий. Поэтому я рассчитываю на активность со стороны ассоциаций органов местного самоуправления, в частности в продвижении конституционных изменений", - добавил глава Минрегиона.

Отметим, открыл форум президент Украины Владимир Зеленский. Также в мероприятии приняли участие премьер-министр Денис Шмыгаль, другие представители центральной и местной власти, народные депутаты, эксперты, представители Совета Европы и дипломатических учреждений.