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Зеленский анонсировал аудит децентрализации после второго этапа реформы

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Киев, Среда 28 июля 2021 12:17
Зеленский анонсировал аудит децентрализации после второго этапа реформы Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал аудит децентрализации. Он должен пройти после завершения второго этапа реформы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на форуме "Украина 30".

По его словам, в процессе децентрализации проявились не только успехи, но и недостатки, которые сначала были незаметны.

"По моему убеждению, после завершения второго этапа децентрализации нам просто необходимо провести детальный аудит, и прежде чем перейти к следующему этапу, надо исправить допущенные ошибки и просчеты", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что работа над этим продолжается в рамках Конгресса местных и региональных властей, который постепенно становится аналитическим инструментом для помощи в процессе децентрализации, площадкой для дискуссий с представителями исполнительной и законодательной ветвей власти.

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Владимир Зеленский реформы децентрализация
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