Чернишов на форумі "Україна 30": громади - драйвери розвитку регіонів України

Нова система місцевого самоврядування має формуватись на засадах децентралізації . А також - згідно положень Європейської хартії місцевого самоврядування, головна ідея якої полягає в ефективному розв'язанні проблем саме на місцях.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова під час виступу на форумі "Україна 30. Децентралізація".

"Роль місцевих влад посилюється, громади досягають успіху та стають драйверами розвитку цілих регіонів. Люди розуміють, що нарешті саме від них залежить, як буде розвиватися їхня громада. Реформа місцевого самоврядування та децентралізації за останні роки принесла значні результати, але й потребує зусиль для її успішного завершення", - підкреслив міністр Олексій Чернишов.

Крім того, очільник Мінрегіону наголосив на основних завданнях з реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади на найближчий період. Йдеться, зокрема, про розмежування повноважень органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, а також створення належних матеріальних та фінансових умов для їх здійснення. Для реалізації цього завдання Мінрегіоном вже розроблено та внесено на розгляд Уряду відповідні проєкти законів.

Ще одним важливим завданням є переформатування місцевих держадміністрацій в органи префектурного типу. Відповідний законопроєкт прийнято в першому читанні та підготовлено до розгляду у другому читанні. Прийняття закону в цілому очікується восени.

Удосконалення форм міжмуніципального співробітництва також є дієвим інструментом для ефективної взаємодії та розвитку тергромад. Відповідний законопроєкт вже знаходиться на розгляді у Верховній раді.

"Децентралізація - складний, але необхідний процес, який потребує об’єднання зусиль. Тож я розраховую на активність з боку асоціацій органів місцевого самоврядування, зокрема у просуванні конституційних змін", - додав очільник Мінрегіону.

Зазначимо, відкрив форум президент України Володимир Зеленський. Також у заході взяли участь прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інші представники центральної та місцевої влади, народні депутати, експерти, представники Ради Європи та дипломатичних установ.