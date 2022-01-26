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Чернышов: Фонд энергоэффективности увеличит компенсации для участников программы "Энергодом" в 2022 году

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Киев, Среда 26 января 2022 10:19
Чернышов: Фонд энергоэффективности увеличит компенсации для участников программы "Энергодом" в 2022 году Фото: министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов (facebook.com/oleksiy.chernyshov)
Автор: Наталия Гурковская

Программа Фонда энергоэффективности "Энергодом" призвана экономить до 70% затрат на проведение энергоэффективных мероприятий. В настоящее время идет работа над увеличением проектов и размера компенсации для участников программы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова во время открытия Восьмого Координационного совета доноров "Фонда энергоэффективности".

"Украина шагает к энергетической независимости. Программой Фонда энергоэффективности реализуются передовые проекты по комплексной термомодернизации жилых домов. Это сокращает объемы потребления энергии на 40%, 50%, 60%. По состоянию на 21 января Фонд получил 880 заявок от ОСМД на участие в программе "Энергодом", общая стоимость проектов превышает 7,3 млрд грн, грантов - 4,5 млрд грн. Более 80 тыс. семей стали участниками Программы и более 200 домов модернизированы частично или полностью. Сейчас увеличивается поддержка заявителей. И мы работаем над тем, чтобы и количество проектов соответственно росло, ведь необходимые ресурсы для их реализации есть. Спасибо нашим европейским партнерам за постоянную поддержку", - отметил министр Алексей Чернышов.

В частности, во время заседания были согласованы изменения в грантовую политику Фонда энергоэффективности, предусматривающие дополнительный грант в размере 10% от стоимости работ, материалов и оборудования для участников программы "Энергодом" для заявителей, которые подадут заявки в Фонд до 30 сентября 2022 года (или до достижения 1,2 тыс. заявок в Фонд). Такая опция станет доступной, когда уставный капитал Фонда будет увеличен соответствующим постановлением Кабинета министров Украины, в сумме, предусмотренной Законом Украины о госбюджете на 2022 год. Минрегион приглашает граждан воспользоваться этой дополнительной возможностью.

В свою очередь, заместитель генерального директора Директората по вопросам добрососедства и расширения Еврокомиссии Катарина Матернова отметила, что внимание центральных и местных органов власти Украины к энергоэффективности демонстрирует ключевые приоритеты государства. Она выразила надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество в сфере энергоэффективности.

Напомним, ранее министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов отметил, что Украина уверенно направляется к евроинтеграции, в том числе приобщаясь к инициативе Европейский зеленый курс.

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Алексей Чернышов
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