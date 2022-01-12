Чернышов: в этом году один из приоритетов государства - развитие инфраструктуры в общинах

В 2022 году общины получат около 132 млрд. грн., которые будут направлены на развитие социальной, коммунальной и дорожной инфраструктуры. В то же время, объем Государственного фонда регионального развития составит более 5 млрд грн.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра развития общин и территорий Алексея Чернышова.
Эти средства предусмотрены Законом Украины "О государственном бюджете на 2022 год".
"В 2022 году почти 132 млрд грн будет направлено на развитие инфраструктуры в общинах и региональные проекты. В этом году государство обеспечило общины достаточным ресурсом для более эффективного развития экономики на местах. Почти 9 млрд грн - на реализацию инфраструктурных проектов и развитие объектов социально-культурной сферы. А на строительство и ремонт дорог местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности предусмотрено более 24 млрд Это предметный призыв в органы местного самоуправления разрабатывать смелые и инновационные проекты, которые помогут увеличить местный бюджет, создать новые рабочие места и раскрыть экономический потенциал", - подчеркнул министр Алексей Чернышов.
Отметим, согласно принятому Госбюджету-2022, государственная финансовая поддержка будет распределена следующим образом:
Напомним, ранее министр развития общин и территорий Алексей Чернышов в своей колонке онлайн изданию "Левый Берег" отметил, что в 2021 году реформа градостроительства вышла на финишную прямую. Была ликвидирована Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ). В то же время, был активизирован процесс развития сети индустриальных парков в государстве. А также начали решать многолетние проблемные вопросы в сфере ЖКХ, в частности по реструктуризации задолженности ТКЭ и ВКГ перед НАК "Нафтогаз".