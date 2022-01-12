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Чернышов: в этом году один из приоритетов государства - развитие инфраструктуры в общинах

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Киев, Среда 12 января 2022 10:35
Чернышов: в этом году один из приоритетов государства - развитие инфраструктуры в общинах Фото: министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов (minregion.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

В 2022 году общины получат около 132 млрд. грн., которые будут направлены на развитие социальной, коммунальной и дорожной инфраструктуры. В то же время, объем Государственного фонда регионального развития составит более 5 млрд грн.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра развития общин и территорий Алексея Чернышова.

Эти средства предусмотрены Законом Украины "О государственном бюджете на 2022 год".

"В 2022 году почти 132 млрд грн будет направлено на развитие инфраструктуры в общинах и региональные проекты. В этом году государство обеспечило общины достаточным ресурсом для более эффективного развития экономики на местах. Почти 9 млрд грн - на реализацию инфраструктурных проектов и развитие объектов социально-культурной сферы. А на строительство и ремонт дорог местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности предусмотрено более 24 млрд Это предметный призыв в органы местного самоуправления разрабатывать смелые и инновационные проекты, которые помогут увеличить местный бюджет, создать новые рабочие места и раскрыть экономический потенциал", - подчеркнул министр Алексей Чернышов.

Отметим, согласно принятому Госбюджету-2022, государственная финансовая поддержка будет распределена следующим образом:

  • Региональное развитие - 27,5 млрд грн;
  • Развитие сельских территорий - 7,1 млрд грн (в том числе в поддержку сельхозпроизводителей - 4,4 млрд грн);
  • Развитие в сфере здравоохранения – 5,4 млрд грн;
  • Развитие в сфере образования – 6,8 млрд грн;
  • Развитие дорожной инфраструктуры - 66,8 млрд грн (в том числе на дороги общего пользования местного значения, а также на улицы и дороги коммунальной собственности - 24,6 млрд грн);
  • Развитие транспортной инфраструктуры - 2,5 млрд грн;
  • Развитие инфраструктуры (социальное обеспечение, строительство жилья) – 9,6 млрд грн;
  • Развитие в сфере культуры - 1,9 млрд грн;
  • Развитие спортивной инфраструктуры – 0,9 млрд грн;
  • Другие направления развития территорий (в том числе ЦНАПы) – 3,3 млрд грн.

Напомним, ранее министр развития общин и территорий Алексей Чернышов в своей колонке онлайн изданию "Левый Берег" отметил, что в 2021 году реформа градостроительства вышла на финишную прямую. Была ликвидирована Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ). В то же время, был активизирован процесс развития сети индустриальных парков в государстве. А также начали решать многолетние проблемные вопросы в сфере ЖКХ, в частности по реструктуризации задолженности ТКЭ и ВКГ перед НАК "Нафтогаз".

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Алексей Чернышов
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