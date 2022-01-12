Чернишов: цьогоріч один із пріоритетів держави - розвиток інфраструктури у громадах

У 2022 році громади отримають близько 132 млрд грн, які будуть спрямовані на розвиток соціальної, комунальної та дорожньої інфраструктури. Водночас обʼєм Державного фонду регіонального розвитку складе понад 5 млрд грн.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова.

Ці кошти передбачені Законом України "Про державний бюджет на 2022 рік". "У 2022 році майже 132 млрд грн буде спрямовано на розвиток інфраструктури у громадах та регіональні проєкти. Цьогоріч держава забезпечила громади достатнім ресурсом для більш ефективного розвитку економіки на місцях. Майже дев’ять мільярдів гривень - на реалізацію інфраструктурних проєктів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери. А на будівництво і ремонт доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності передбачено понад 24 млрд грн. Тож це предметний заклик до органів місцевого самоврядування розробляти сміливі та інноваційні проєкти, які допоможуть збільшити місцевий бюджет, створити нові робочі місця та розкрити економічний потенціал", - підкреслив міністр Олексій Чернишов. Зазначимо, згідно з ухваленим Держбюджетом-2022, державна фінансова підтримка буде розподілена наступним чином: Регіональний розвиток - 27,5 млрд грн;

Розвиток сільських територій - 7,1 млрд грн (у тому числі на підтримку сільгоспвиробників - 4,4 млрд грн);

Розвиток у сфері охорони здоров’я - 5,4 млрд грн;

Розвиток у сфері освіти - 6,8 млрд грн;

Розвиток дорожньої інфраструктури - 66,8 млрд грн (у тому числі на дороги загального користування місцевого значення, а також на вулиці і дороги комунальної власності - 24,6 млрд грн.);

Розвиток транспортної інфраструктури - 2,5 млрд грн;

Розвиток інфраструктури (соціальне забезпечення, будівництво житла) - 9,6 млрд грн;

Розвиток у сфері культури - 1,9 млрд грн;

Розвиток спортивної інфраструктури - 0,9 млрд грн;

Інші напрями розвитку територій (у тому числі ЦНАПи) - 3,3 млрд грн.