Чернышов: 11 электронных услуг в сфере строительства можно получить на портале "Дія"

"Функционал Единой государственной электронной системы в сфере строительства постоянно обновляется. Сейчас на портале "Дія" доступны 11 электронных услуг в строительстве. В будущем опции будут расти. Это важно, ведь благодаря диджитализации в сфере строительства минимизируется бумажный документооборот и контакт между субъектами. Следовательно, снижается уровень коррупции", - отметил министр Алексей Чернышов.

Также на портале "Дія" можно внести изменения или аннулировать разрешение на выполнение строительных работ, получить сертификат о принятии объекта в эксплуатацию и тому подобное.

Чтобы получить эти услуги, понадобится личная электронная подпись. Далее - нужно зарегистрироваться или авторизоваться на портале " Дія"в "Кабинете гражданина" и заполнить онлайн-форму на получение услуги. Статус услуги можно также проверить в кабинете.

Инфографика с сайта Минрегиона (minregion.gov.ua)