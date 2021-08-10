Чернишов: 11 електронних послуг у  сфері будівництва можна отримати на порталі "Дія"

"Функціонал Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва постійно оновлюється. Наразі на порталі "Дія" доступні 11 електронних послуг у будівництві. У майбутньому опції зростатимуть. Це важливо, адже завдяки діджиталізації у сфері будівництва мінімізується паперовий документообіг та контакт між суб’єктами. Відтак, знижується рівень корупції", - зазначив міністр Олексій Чернишов.

Також на порталі "Дія" можна внести зміни або анулювати дозвіл на виконання будівельних робіт, отримати сертифікат про прийняття об’єкта в експлуатацію тощо.

Аби отримати ці послуги, знадобиться особистий електронний підпис. Далі - потрібно зареєструватися або авторизуватися на порталі "Дія" у "Кабінеті громадянина" та заповнити онлайн-форму на отримання послуги. Статус послуги можна також перевірити у кабінеті.

Інфографіка з сайту Мінрегіону (minregion.gov.ua)