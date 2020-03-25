Над Черным морем пропал российский истребитель Су-27

В среду, 25 марта, над Черным морем в районе оккупированной Феодосии пропал российский истребитель Су-27. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Отмечается, что российский истребитель выполнял плановый полет. Предварительно, самолет упал в море вблизи побережья оккупированного Крыма. Российские военнослужащие зафиксировали сигнал аварийного радиомаяка.

В настоящее время ведутся поиски пилота, однако работы затруднены из-за плохих погодных условий. Поисковые работы ведут малый противолодочный корабль, самолет Ан-26 и вертолет Ми-8.

Напомним, ранее сообщалось, что в Пакистане разбился истребитель F-16. Авария военного самолета произошла в Исламабаде вблизи местного парка Шакарпариан. Самолет принимал участие в репетиции празднования Дня Пакистана.

Также РБК-Украина писало, что на севере Филиппин разбился вертолет филиппинской национальной полиции с высокопоставленными чиновниками на борту. На борту вертолета находился руководитель национальной полиции Филиппин Арчи Гамбоа.

Кроме того, в феврале этого года два российских бомбардировщика Ту-22М3 совершили полет над нейтральными водами Черного моря. Бомбардировщики сопровождали российские истребители.