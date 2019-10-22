В "Черновцыгазе" рассказали, на что направят средства из нового тарифа

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

НКРЭКУ утвердила новый подход оплаты услуг доставки газа для потребителей и рассмотрела проект нового тарифа на распределение

Поступления от нового тарифа АО "Черновцыгаз" направит на поддержку текущей работы сетей, экстренный ремонт газопроводов, модернизацию газораспределительной системы, работу аварийно-диспетчерской службы, установку, замену, поверку счетчиков, сервисы для клиентов и налоги. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В октябре НКРЭКУ утвердила новый подход оплаты услуг доставки газа для потребителей и рассмотрела проект нового тарифа на распределение. Стоимость услуг по доставке газа будет зависеть от объема использованного потребителем за предыдущий год. Она будет выплачиваться равными частями на протяжении года", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, после утверждения нового тарифа АО "Черновцыгаз", средний платеж за доставку газа для жителей Черновицкой области будет составлять около 105 гривен в месяц. Стоимость услуги зависит от объема газа, потребленного за предыдущий год. Она будет выплачиваться равными частями в течение года. Такие платежи будут прогнозируемыми, а расходы потребителей газа станут равномерными.

В пресс-службе отметили, что равномерные поступления позволят газораспределительным компаниям получить в течение года ресурс, необходимый для обслуживания и модернизации сетей.

"Для буковинцев пересмотр тарифа даст долгожданную возможность получить бесплатную замену газовых счетчиков. В новом тарифе на замену приборов учета потребителей – физических лиц предусмотрено 9,8 млн гривен в год, из необходимых 15,8 млн гривен. В тарифе, который действует с 2016 года такая статья расходов вообще отсутствует. Поэтому клиенты нашей компании вынуждены оплачивать замену счетчиков газа в своем домовладении самостоятельно", - разъясняет председатель правления АО "Черновцыгаз" Виктор Горда.

В пресс-службе подчеркнули, что проблема модернизации газораспределительных сетей останется актуальной и после утверждения нового тарифа. "В нем предусмотрено мало инвестиций в оборудование и газопроводы. В проекте инвестпрограммы АО "Черновцыгаз" предусмотрена замена 32 ШРП и 6,5 км газопроводов. Однако, по состоянию на 2019 год полностью исчерпали свой срок эксплуатации 299 ГРП, ШРП и 423,183 км газопроводов. При таком финансировании инвестпрограммы понадобится около 40 лет, чтобы заменить оборудование и газопроводы, которые уже исчерпали свой срок эксплуатации", - говорится в сообщении.

Сотрудники Операторов ГРС, по словам пресс-службы, смогут рассчитывать на оплату труда на уровне средней по промышленности в регионе. Сейчас средняя тарифная заработная плата в газораспределительной отрасли сверхнизкая – менее 5 тыс. гривен. Это влечет массовые увольнения рабочих. За 9 месяцев АО "Черновцыгаз" уволилось 158 человек, что составляет 15% от численности работников предприятия.

Также в пресс-службе отметили, что новый тариф учитывает только 36% от заявленных необходимых текущих расходов АО "Черновцыгаз" и покрытие всех убытков за предыдущие периоды.