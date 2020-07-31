В "Черновцыгазе" рассказали, как изменилась плата за распределение с 1 июля

Газовый вентиль (kmu.gov.ua)

Компания просит потребителей вовремя рассчитываться за услуги распределения

С 1 июля вступил в силу второй этап пересмотра тарифов на распределение газа. Стоимость услуги для жителей Черновицкой области теперь составляет 1,44 гривен с НДС за 1 куб. м, вместо анонсированного НКРЭКУ ранее - 1,62 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Черновцыгаз".

"В конце 2019 года, впервые за последние годы, НКРЭКУ утвердила двухэтапный пересмотр тарифа на распределение: с 1 января и 1 июля 2020 года. Это было сделано с целью уменьшения финансовой нагрузки на потребителей газа в зимний период. Чтобы опровергнуть манипуляции о безумных суммах в платежках потребителей, которые охотно подогревают политики, предлагаем проанализировать средний чек по каждой категории потребления природного газа в Черновицкой области", - говорится в сообщении.

Домохозяйства с газовой плитой (объем потребления – 108 куб. м в год)

Первый вид потребления - квартиры, где газ используется только для приготовления пищи. В течение первого полугодия домохозяйство ежемесячно платило за доставку - 27 гривен, а с 1 июля – 30,8 гривен. Разница – 3,9 гривен в месяц.

Домохозяйства с плитой и колонкой (объем потребления – 275 куб. м в год)

Второй вид потребления - квартиры с плитой и колонкой (проточным водонагревателем). В течение первого полугодия домохозяйство ежемесячно платило за доставку - 23,06 гривен. С 1 июля - 24,39 гривен. Разница - 1,33 гривен в месяц.

Домохозяйства с автономным отоплением (объем потребления – 1036 куб. м в год)

Третий вид домохозяйств - домохозяйства с автономным отоплением. Если в первом полугодии домохозяйство ежемесячно платило за доставку - 108,8 гривен, то с 1 июля – 124,3 гривен. Разница – 15,5 гривен в месяц.

"АО "Черновцыгаз" обращается с большой просьбой к потребителям вовремя рассчитываться за услуги распределения, чтобы компания смогла выполнить проведение капитальных ремонтов и замену газопроводов до начала отопительного сезона. Ведь средства из тарифа на распределение газа является главным источником функционирования газораспределительной компании и поддержание в надлежащем техническом состоянии газораспределительной системы области протяженностью 8,8 тысяч км", - говорится в сообщении.