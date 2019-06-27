"Черновцыгаз" заключил 13 договорыв на обслуживание внутридомовых сетей

Иллюстративное фото (dtek.com)

С 2019 года ответственность за состояние газовых сетей внутри зданий возложена на собственников, ОСМД или управляющих

С АО "Черновцыгаз" на сегодня заключено 13 договоров на техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"1 мая 2019 года услуга по обслуживанию внутридомовых газовых сетей стала рыночной. Теперь владельцы и балансодержатели могут самостоятельно выбрать себе лицензированную компанию, которая будет осуществлять обслуживание газовых приборов и элементов системы газоснабжения дома", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что с 2019 года ответственность за состояние газовых сетей внутри зданий возложена на собственников, ОСББ или управляющих. Это предусмотрено рядом законодательных и нормативно-правовых актов: Закона Украины "О жилищно-коммунальные услуги", Приказами Минэнерго №250 от 10 мая 2018 г. и №190 от 27 июля 2018 г., Правилами безопасности систем газоснабжения и Кодексом газораспределительных систем.

"Определение зон ответственности и подробную информацию относительно единого газифицируемого объекта содержит специальный акт, утвержденный Кодексом ГРМ. Он является неотъемлемой частью Типового договора распределения природного газа и должен быть заключен с каждым потребителем – юридическим лицом для многоэтажек, или физическим - для частных домов", - проинформировал главный инженер Черновицкого отделения АО "Черновцыгаз" Сергей Козарь.

На сегодняшний день подписано 19 817 актов балансовой принадлежности по частных домах, что составило 12,2% от общего количества. По многоквартирных домах подписано 284 акты, а это менее 7% и заключено 13 договоров на техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей .

"Начиная с прошлого года мы неоднократно обращались к потребителям газа, управляющим, органам местного самоуправления с разъяснениями о необходимости подписания актов договоров, как того требует действующее законодательство. Низкий уровень заключения договоров свидетельствует о том, что многие балансодержателей пытаются избежать ответственности за состояние сетей в доме. И этим самым продолжают пренебрегать безопасностью жителей", - рассказывает технический директор АО "Черновцыгаз" Дмитрий Кривко.

Стоимость работ по техническому обслуживанию зависит от их вида и объема, протяженности сетей, количества приборов, их типа и периода обслуживания, и рассчитывается индивидуально для каждого клиента и дома. С типовым договором и прейскурантом цен, каждый потребитель может ознакомиться во всех Центрах обслуживания клиентов компании и на официальном сайте "Черновцыгаза" cv.104.ua в подразделе "Ваша безопасность".

"Отсутствие регулярного технического обслуживания внутридомовых сетей приводит к ухудшению их состояния. А это, в свою очередь, может привести к непредвиденных аварийных ситуаций и даже несчастных случаев. Поэтому в очередной раз информируем и рекомендуем потребителям газа Черновицкой области как можно скорее урегулировать вопрос подписания актов балансового разграничения и заключить договоров на обслуживание с лицензированными организациями, чтобы войти в отопительный сезон безопасно и безаварийно", - говорится в сообщении.